Mehr Kurse zu Geschichte und politischer Bildung

Winnenden. Das neue Programm der Volkshochschule Winnenden ist da! Im Fachbereich Mensch – Natur – Gesellschaft wurden die Bereiche Geschichte und politische Bildung stark ausgebaut, unter anderem findet eine analog-digitale Podiumsdiskussion zur Landtagswahl 2021 mit den Wahlkreis-Kandidatinnen und -Kandidaten statt.

Eine Exkursion führt in die Villa Reitzenstein, den Amtssitz des baden-württembergischen Ministerpräsidenten.

Neu ist der Workshop „Ich werde Stadtführer/in in Winnenden“, die Geschichte der Viehjuden in Winnenden wird bei einem Vortrag im Rahmen der Feierlichkeiten zu „1700 Jahren Judentum in Deutschland“ erzählt. In einem Online-Workshop kann man lernen, wie man gerade auch in der Corona-Zeit rechten Parolen und Verschwörungsmythen begegnet.

Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz mit Angeboten wie einem nachhaltigen Stadtrundgang. Workshops, Vorträge und Exkursionen zu Wirtschaft, Geologie, Astronomie, Physik, Geologie, Landes- und Naturkunde, das Philosophische Frühstück und Pädagogik-Kurse runden das Programm ab.

Bis 21. Februar finden nur Onlinekurse statt

Am Samstag, 30. Januar, geht es im Philosophischen Frühstück mit Axel Grau um die Menschenbilder bei Thomas Hobbes, Kierkegaard, Sartre, Agamben und Trojanow.

Demnächst finden mehrere Online-Vorträge statt: der Astronomievortrag „Die Rätsel der Quasare“ am Dienstag, 2. Februar, ein Vortrag über den Maler Reinhold Nägele am 4. Februar und ein Vortrag über Graffiti in Stuttgart am Mittwoch, 10. Februar.

Online-Prüfungsvorbereitung in den Faschingsferien

Vom 15. bis 19. Februar finden Mathe-Kurse für den Realschulabschluss und das Abitur und ein Kurs zur Vorbereitung auf die Schwerpunktthemen in der Abi-Englischprüfung statt.

Anmeldungen ohne Kontakt

Die Geschäftsstelle in der Marktstraße ist geöffnet. Das VHS-Team bittet jedoch darum, sich für Kurse unter0 71 95/1 07 00 oder online (www.vhs-winnenden.de) anzumelden oder eine E-Mail an info@vhs-winnenden.de zu schicken, um Kontakte zu vermeiden.