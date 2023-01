Meisterwerke der Sinfonischen Blasmusik

Backnang. Das Sinfonische Jugendblasorchester Baden-Württemberg gastiert auf Einladung der Jugendmusik- und Kunstschule mit einem Konzert zum neuen Jahr am Samstag, 7. Januar, um 19 Uhr im Backnanger Bürgerhaus.

Nach einer einwöchigen Probenphase in der ersten Januarwoche in der Bundesakademie Trossingen kommt das Orchester zum Abschluss der Arbeitsphase nach Backnang.

Mit Simon Uhlmann und Magnus Unger spielen aktuell zwei Posaunisten der Jugendmusik- und Kunstschule Backnang in diesem Landesauswahlorchester. Das Konzert in Backnang ist für das Sinfonische Jugendblasorchester Baden-Württemberg eine Premiere. Das hochkarätige Orchester tritt das erste Mal in Backnang und sogar im gesamten Rems-Murr-Kreis auf.

Auf dem Konzertprogramm stehen Meisterwerke für Blasorchester und Bläserensemble auf Höchststufenniveau von Richard Strauss, Felix Mendelssohn Bartholdy, Julien Meisenzahl, David Maslanka, Michael Gandolfi und James Barnes.

Das Konzert wird mit der Serenade in Es-Dur op. 7 von Richard Strauss, einem Standardwerk der Harmoniemusik für dreizehn Bläser, eröffnet. Im Anschluss präsentieren sich die beiden Orchestermitglieder Emma Rauch und Felix Stephan als Solisten beim Konzertstück Nr. 2 Op. 114 für zwei Soloklarinetten und Orchester von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Orchestersonate von 2020

Als letztes Werk der ersten Konzerthälfte erklingt die Orchestersonate Nr. 2 von Julien Meisenzahl, einem jungen vielversprechenden Komponisten aus Baden-Württemberg. Das Orchesterwerk mit dem Untertitel „Die Tageszeiten“ entstand 2020 und wurde im Rahmen des Projekts Orchester*stücke aufgenommen. Im gleichen Jahr errang der Komponist mit dem Werk auch internationale Reputation durch einen Finalplatz im National Band Association Composition Contest. 2022 belegte das Stück den ersten Platz beim Kompositionswettbewerb beim internationalen Blasorchester-Festival des Weltverbands World Association for Symphonic Bands and Ensembles (WASBE) in Prag, wo es zur Uraufführung kam.

Die zweite Konzerthälfte eröffnet die Fanfare „Mother Earth“ des amerikanischen Komponisten David Maslanka. Mit „Vientos Y Tangos“ übersetzt „Bläser und Tangos“ von Michael Gandolfi geht es in die Welt des Tangos und seine verschiedenen Stile.

Den Abschluss des Programms bilden die Fantasie Variationen über ein Thema von Niccolo Paganini von James Barnes. Der Amerikaner James Barnes zählt zu den weltweit meist gespielten Komponisten. In zwanzig Variationen über das bekannte Thema der Caprice Nr. 24 in a-moll für Solovioline zeigt sich jedes Register des modernen Blasorchesters von seiner virtuosen und auch expressiven Seite. Ein Werk voller Energie und Ausdruck gewürzt mit einer reichlichen Prise Humor.

Über das Sinfonische Jugendblasorchester

Das Sinfonische Jugendblasorchester Baden-Württemberg (SJBO BW) ist ein Landesauswahlorchester und wurde 1983 gegründet, um die besten Bläsertalente aus ganz Baden-Württemberg musikalisch zu fördern und ihnen ein Orchester auf höchstem Niveau zu bieten.

Die Musiker qualifizieren sich durch ein Auswahlvorspiel für die Mitgliedschaft in dem Landesorchester und sind meist Preisträger beim Wettbewerb Jugend musiziert auf Landes- und Bundesebene. Unter der künstlerischen Leitung des Dirigenten Franco Hänle treffen sich 40 bis 50 Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 21 Jahren zweimal jährlich zu einwöchigen Arbeitsphasen mit Abschlusskonzerten und zu einer Auslandsreise als dritte Phase im Sommer.

Durch erfolgreiche CD-Produktionen, internationale Preise, zahlreiche Konzerte und die regelmäßige Aufführung zeitgenössischer Kompositionen erlangte das SJBO BW ein hohes Ansehen. Bisherige Tourneen führten das reisefreudige Orchester in mehrere europäische Länder, nach Südamerika, Südafrika, Asien und Australien.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden zugunsten des Fördervereins der Jugendmusik- und Kunstschule sind herzlich willkommen.