Melodiöse Deutsch-Pop-Songs von und mit Debbie Kammerer

Winnenden. Wer melodiöse Deutsch-Pop-Songs mag, die zudem von einer ausdrucksstarken Stimme intoniert werden, sollte am Samstag, 13. November, 20 Uhr, in Winnendens neuem Veranstaltungsort, Brändles Event-Bar in der Ringstraße 40, vorbeischauen: Debbie Kammerer, 28-jährige Sängerin aus Stuttgart, präsentiert dort zusammen mit ihrer Band Songs aus ihrem Debüt-Album „Handschrift“.

Debbie Kammerer, bei Karlsruhe geboren, in Stuttgart lebend und in Backnang als Vocalcoach arbeitend, gilt als echtes Multitalent. Musik bekam sie schon in die Wiege gelegt.

Ihre Lieder geben dem Leben einen einzigartigen Klang, der noch in der Stille nachhallt und Herzen bewegt. Mit ihrer Musik und ihrer tiefschürfenden Art drückt sie mehr aus als nur Erlebnisse und Erfahrungen. Die überzeugte Christin zeigt, dass das, was das Leben lebenswert macht, sich bemerkbar macht, wenn man sein Herz sprechen lässt. Besonders dann, wenn man das Leben nicht mehr spürt oder wenn alles seinen Sinn verliert, ist es doch das Eine, was Debbie nach außen trägt: das Gegenteil von Traurigkeit - pure Lebensfreude, die immer wieder bei allen Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt, hervorblitzt.

Produziert wurde ihr Debüt-Album vom Waiblinger Multiinstrumentalisten Fabian Gruber, der Erfolg allerdings stellte sich bundesweit ein: Gleich drei ihrer Songs schafften es in die Liste der meistgespielten Radio-Songs im Land: „Kopf aus“, „Wut im Bauch“ und „Kampf“. Und ihr neuester Song „Gold“ schaffte es sogar auf Platz 1 der Amazon Charts.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Reservierungen sind erforderlich unter0 71 95/6 44 22. Es gilt die 2G-Regel.