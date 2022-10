Melodischer Gitarrenjazz mit dem Thomas-Langer-Trio

Schorndorf. In Kooperation mit dem Jazzclub Session 88 veranstaltet das Kulturforum Schorndorf am Freitag, 21. Oktober, um 20.30 Uhr ein Jazz-Konzert mit dem Thomas-Langer-Trio im Jazzclub Session 88, Hammerschlag 8, in Schorndorf.

Thomas Langer (Gitarre), Ralf Cetto, (Bass) und Jean-Marc Robin (Schlagzeug) präsentieren melodischen Jazz mit eingängigen Melodien, ergänzt durch Improvisation und Interaktion. Das Trio schafft eine einzigartige stilistische Bandbreite durch mitreißende Grooves im Jazz/Motown-Style, mit Stimmungen und Erzählungen von Reisen und der Energie des Rock’n’Roll und des Blues.

Thomas Langer ist professioneller Gitarrist, Komponist und Dozent für Gitarre und Ensemblespiel. Aufgewachsen mit der Musik von Pat Metheny, Eric Clapton, den Beatles und Mark Knopfler, entdeckte er früh seine Leidenschaft für die Gitarre. Langer wurde bereits mit verschiedenen Kulturpreisen in Deutschland und den USA ausgezeichnet.

Im europäischen Raum ist er vielen unter anderem durch gemeinsame Auftritte mit der deutschen Jazzmusikerin Barbara Dennerlein, dem Passport-Bassisten Wolfgang Schmid und dem Orgeltrio Flux bekannt.

Vorverkauf

Tickets sind online über reservix.de und bei allen bekannten Ticketshops erhältlich. In Schorndorf bei der Bücherstube Seelow, Oberer Marktplatz 5, und MKT druckpunkt & tickets, Kirchgasse 14.

Weitere Infos gibt es beim Kulturforum Schorndorf, Karlstraße 19,0 71 81/99 27-9 40, kulturforum-schorndorf.de.