Melodischer Rock mit Cornerstone

Althütte. Die österreichische Melodic-Rockband Cornerstone tritt am Samstag, 16. April, in Eddis Bikerresidenz, Ebniseestraße 27 in Althütte, auf. Das Konzert beginnt um 21 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die österreichische Melodic-Rockband Cornerstone meldet sich mit der neuen Single „Private Eyes“ zurück. Verstärkt durch die britische Sängerin Elena Atkinson wurde diese in fortlaufender Zusammenarbeit mit Harry Hess in Kanada produziert. Die Band tourte bereits durch die USA und hatte zahlreiche Auftritte bei britischen und europäischen Festivals.

Cornerstone teilte die Bühne unter anderem mit The Animals, John Waite und New Model Army und trug auch zum Soundtrack des Films „Little Alien“ bei. Anfang 2012 wurde der Song „Right or Wrong“ vom UK-Magazin Rock Realms als „Ballade des Jahres“ ausgezeichnet, im Jahr darauf landete dann „Smalltown Boy“, eine Coverversion des Bronski Beat 80’s Hit, in den Charts.