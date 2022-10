Melodischer Rock mit Tiefgang

Althütte. Die Band „As Crows Fly“ aus Australien spielt zusammen mit „My dear fear“ aus Backnang am Samstag, 8. Oktober, 20 Uhr, in Eddis Bikerresidenz, Ebniseestraße 27 in Althütte.

Die Band „As Crows Fly“ steht für eine Mischung aus handgemachtem Rock, Blues und Country. Das Bandprojekt gibt es seit sieben Jahren mit immer wieder wechselnden Formationen.

Befreundete Musiker, diesmal aus Deutschland, unterstützen den Bandleader, der nun seit über 40 Jahren begeistert Musik performt, in Australien beheimatet ist und seine Wurzeln im Schwabenland hat.

Garry an Gitarre und Gesang, René an den Drums, Alex am Bass (für diesen Auftritt allerdings mit Aushilfsbassist Sven Söllner) und Clemens an den Tasten zelebrieren melodischen Rock mit Tiefgang.

Es sind abwechslungsreiche Songs aus eigener Feder, alle live gespielt und kein Mainstream.

Wer Lust auf ehrliche, handgemachte, rockige, groovige, melodische Musik hat, ist an diesem Samstag in der Bikerresidenz richtig.

Der Eintritt ist frei, ein Hut geht rum.