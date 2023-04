Mendelssohns Oratorium „Elias“

Die Winnender Kantorei führt mit Solistinnen und Solisten, mit großem, symphonisch besetztem Orchester und mit achtstimmigem Chor das bekannte und beliebte Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy auf. Die Aufführungen am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, beginnen an beiden Abenden um 18 Uhr.

Die Winnender Kantorei ist glücklich, renommierte Solistinnen und Solisten für die beiden Aufführungen gewonnen zu haben. Die Titelpartie singt der Bassist Jens Hamann, der zuletzt bei der Bachschen Matthäus-Passion in der Schlosskirche zu Gast war. Daniel Schreiber übernimmt die Tenor-Partie. Marion Eckstein und Magdalene Harer sind mit Alt- und Sopransolo zu hören.

Innerhalb des Oratoriums erklingen wunderbare und sehr bekannte Teilnummern. Der Gesamtchor der 90-köpfigen Winnender Kantorei singt das „Denn er hat seinen Engeln befohlen“, das Soloterzett das „Hebe deine Augen auf zu den Bergen“. Bekannt ist der Elias vor allem auch wegen seiner großen Chöre. Hier die Anrufung des Baal, dort das Feuer- und Regenwunder und im zweiten Teil vor allem die Himmelfahrt des Elias.

Der Vorverkauf läuft über www.reservix.de und in Winnenden über das Derpart-Reisebüro in der Unteren Marktstraße und den i-Punkt beim Rathaus. Karten sind zu 30, 25 und 15 Euro erhältlich. Die Schlosskirche mit Abendkasse am Haupteingang öffnet um 17.30 Uhr.

Die Konzerte dauern mit einer kleinen Pause jeweils zwei Stunden und 25 Minuten.