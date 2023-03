Menschheit schafft sich ab (22)

Unter einer Meldung diese Woche hat es ein Kommentator gut auf den Punkt gebracht: „Gab es eigentlich jemals sinnvolle Trends aus TikTok?“ – Angesichts der jetzigen Meldungen fällt es schwer, daran zu glauben. Vor allem deshalb, weil das, was sich da als „Trend“ aufdrängt, so vollkommen sinnbefreit ist, dass es schon wehtut.

Man stelle sich also vor, man sitzt in einem Kino. Gezeigt wird der Film „Creed 3 – Rocky’s Legacy“: Ein Boxerdrama, das auch Kampfszenen enthält. Dabei kam es bereits in Essen, Bremen, Berlin oder Pforzheim zu Vorfällen, wobei Kino-Besucher im Saal so lange für Chaos und Tumult gesorgt haben, bis der Film deshalb abgebrochen wurde. Die enthemmten Störenfriede randalierten, kletterten über die Sitze, warfen mit Knabberzeug um sich und beschmierten die Leinwände. Alles für Videos und Klicks – und man liest das und fragt sich: Warum?

In Essen rückte sogar die Polizei an und räumte einen mit 440 Zuschauern besetzten Saal. „Dass man hierdurch vielen anständigen Leuten den Abend vermiest, scheint die angehenden ‚Social Media-Stars’ und Möchtegern-, Influencer’ nicht im Geringsten zu interessieren“, sagte ein Sprecher. Zwar wurden im Rahmen der Tumulte in Essen keine Straftaten festgestellt, jedoch könnten Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden: Von jenen Gästen, die um ihr Kinoerlebnis gebracht wurden; und auch vom Kinobetreiber, der sich erstattete Eintrittsgelder sowie Reinigungskosten zurückholen könnte.

Die Stuttgarter Nachrichten haben bei hiesigen Kinobetreibern nachgefragt, wie man sich auf Randale vorbereite: „Wir erhöhen die Zahl der Sicherheitskräfte“, erklärte daraufhin Heinz Lochmann, der bei uns überall die „Traumpalast“-Kinos betreibt. Den Film vorsorglich abzusetzen, lehnt er ab: „Wir dürfen nicht alle bestrafen, nur weil es in einigen Städten Unvernünftige gibt.“

Mal abgesehen hiervon: Wer sich beim Verlassen eines Kinosaals umsieht, muss sich oft schon fragen, was da bei einigen Leuten schiefläuft: Respekt und gute Kinderstube – Fehlanzeige. Eine Anregung für eventuelle Richtersprüche nach aktuellen Vorfällen: Ertappte Randalierer müssen 20 Kino-Mitarbeiter in ihre Wohnzimmer lassen, wo sich jene für alle Zumutungen revanchieren dürfen. Beim Putzen danach kommt Ersteren vielleicht die Erkenntnis, wie man sich als Gast benehmen sollte.

Freundliche Grüße, Ihr Mathias Schwappach