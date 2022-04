Metrum Big Band holt Konzert nach

Winnenden. Die Metrum Big Band holt ihr Anfang April ausgefallenes Konzert nach und swingt nun am Sonntag, 8. Mai, 11 Uhr, im Rahmen einer Matinee im Theatersaal der Alten Kelter Winnenden, Paulinenstraße 33.

Die Band unter der Leitung von Martin Keller hat sich verjüngt: Neben den Veteranen der ersten Stunde, Wilfried Sator und Herbert Dobler, und all den anderen langjährigen Bandmitgliedern sind jetzt einige neue Mitspielerinnen und Mitspieler an Bord, die sich in der Kelter zum ersten Mal mit der Band präsentieren.

Derzeit ist die Big Band dabei, an ihrem Repertoire zu feilen und bringt beim Frühlingskonzert in der Alten Kelter Stücke aus dem Bandbook von Count Basie, von Ella Fitzgerald, Nathalie Cole, Kenny Clarke & Francy Boland und vielen anderen mehr zu Gehör.

Der Eintritt kostet 15 Euro.

Die Reservierungen vom 2. April behalten ihre Gültigkeit. Weitere Karten können bei Gudrun Obleser,0 71 95/38 39 oder gudrun@obleser.de reserviert werden.

Weitere Infos gibt’s auf www.martin-keller.org.