Michael Hagenmayer nimmt Abschied

Remshalden. Michael Hagenmayer, der professionelle Sänger und Musiker aus dem Remstal und gerngesehener und -gehörter Gast im Zamma gibt sein Abschiedskonzert.

Am Donnerstag, 18. November, ist er ab 18.30 Uhr noch einmal im Bistro mit Live-Musik in der Unteren Hauptstraße 10 in Geradstetten zu hören.

Michael Hagenmayer bricht im Januar 2022 seine Zelte in Deutschland ab und wandert nach Südostasien aus. Umso größer ist die Freude, dass er seinem Publikum nochmals seine Gitarrensongs präsentiert. Er hat eigene Musikstücke sowie ausgewählte Klassiker im Gepäck - The Beatles, John Denver, Rod Stewart, Tom Waits aber auch deutsche Altrocker sind dabei. Mit seiner Westerngitarre und Reibeisenstimme ist er einfach ein Erlebnis, teilen die Veranstalter mit.

Der Eintritt ist nur mit Reservierung per E-Mail an info@hofraum.com möglich; es gibt ein begrenztes Platzangebot.

Der Eintritt ist frei - mit Verzehrbon, der Hut geht rum. Es gelten die tagesaktuellen Corona-Regeln.