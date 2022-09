Mick Scheuerle und die Band „69 Blue Rd“

Winnenden. Die Band „69 Blue Rd“ gastiert am Samstagabend, 1. Oktober, in der Winnender Markthalle. Besonderer Gast ist Mick Scheuerle, der Ausschnitte aus seiner neuen CD präsentiert. Beginn ist um 20 Uhr.

„69 Blue Rd“ haben sich der Musik der 60er und 70er Jahre verschrieben und bieten einen musikalischen Querschnitt aus Blues, Rock, Pop und Rock’n’Roll. Dabei unterstützt das Gitarrenspiel von Marco Quinzio und „paul.h“ alias Hermann Breitling den Leadgesang des regional bekannten Sängers Hans-Martin Fröscher, der viele der durchweg bekannten Nummern mit ausdrucksstarkem Harp-Spiel bereichert.

Das Konzert eröffnet der weithin bekannte Künstler und Musiker Mick Scheuerle, der Ausschnitte aus seiner neuen CD präsentiert, bevor er später zu den Musikern von 69 Blue Rd dazustößt.

Karten sind bei der Metzgerei Häfele in der Markthalle und in deren Zentrale im Winnender Schelmenholz, Theodor-Heuss-Platz 4, sowie über die E-Mail-Adresse HermannRBreitling@gmx.de zu erhalten. Sie kosten 10 Euro im Vorverkauf und 12 Euro an der Abendkasse.