Miroslav Nemec spielt „Alexis Sorbas“

Waiblingen. Der beliebte Schauspieler und durch seine Rolle als Münchner Tatort-Kommissar bekannte Miroslav Nemec ist am Sonntag, 27. März 2022 um 20 Uhr in der Reihe Literatur plus zu Gast im Bürgerzentrum Waiblingen und präsentiert mit dem Orchístra Laskarina den Klassiker ‚Alexis Sorbas’ nach dem vor allem auch durch die Verfilmung bekannten Roman von Nikos Kazantzakis.

Miroslav Nemec ist neben seiner Bühnenarbeit regelmäßig im Fernsehen zu sehen, so unter anderem in „Liebling Kreuzberg“ und seit 1991 als Hauptkommissar Ivo Batic im Münchner Tatort. Für dessen Darstellung wurde er 2002 und 2011 mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet, zweimal erhielt er außerdem den Bayerischen Fernsehpreis. 2013 wurde dem Schauspieler, Sänger, Musiker und Autor für sein soziales Engagement die Bayerische Staatsmedaille verliehen.

Der Roman Alexis Sorbas ist ein Klassiker. In dem auf autobiografischen Erlebnissen beruhenden Werk trifft der Ich-Erzähler, ein analytischer Kopfmensch, auf den intuitiven, vor Lebensfreude sprudelnden Freigeist Alexis Sorbas. Der Autor bietet dem Abenteurer die Stelle des Vorarbeiters in dem Bergwerk an, das er an der Küste Kretas geerbt hat. Zwischen den beiden ungleichen Männern entwickelt sich eine außergewöhnliche Freundschaft, durch die der Ich-Erzähler schließlich auch Antworten auf einige seiner unbeantworteten Fragen findet.

Die Geschichte der beiden Protagonisten ist eingebunden in eine Rahmenhandlung, die von der archaischen Welt Kretas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erzählt, von Konventionen, die geprägt sind von dem Beharren auf jahrhundertealten Strukturen bis hin zu Lynchjustiz.

Die Veranstaltung wird von der Stadtbücherei Waiblingen mit einer Medienausstellung begleitet.

Karten

Karten gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen, zum Beispiel in der Touristinformation Waiblingen (i-Punkt), Scheuerngasse 4, Waiblingen,0 71 51/50 01-83 21 und im Internet unter www.waiblingen.de, www.buergerzentrum-waiblingen.de oder www.eventim.de.