„Miss Verständnis“ – Kabarett mit Constanze Lindner

Kernen. Im Rahmen der Kernener Kabarett-Reihe zeigt Constanze Linder ihr Programm „Miss Verständnis“. Zu sehen am Freitag, 13. Mai um 19:30 Uhr im Bürgerhaus Kernen.

Wie so viele Frauen fand sich die schlagfertige Kabarettistin Constanze Lindner im Leben schon in so mancher Rolle wieder: ob Miss Geschick, Miss Mut oder Miss Kredit. Am liebsten aber ist sie Miss Verständnis. Denn als solche räumt sie auf mit den größten Missverständnissen, die Frauen noch viel zu oft durchs Leben tragen. Es immer allen recht machen? Wieso eigentlich? Mit der siebenundzwanzigsten Diät dem „Wunsch“-Gewicht hinterherhungern? Wohl kaum! Sich für den Traumprinzen verbiegen? Warum, wenn der Mops einen doch mit all seinen Macken liebt? Mit Scharfsinn und Humor zeigt Constanze Lindner in ihrem Kabarettprogramm, worauf wir getrost verzichten können und was uns wirklich glücklich macht.

Karten

Einlass und Bewirtung starten um 18.30 Uhr, Veranstaltungsbeginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet 23 Euro, ermäßigt 18 Euro. Schüler und Studenten zahlen 11,50 Euro. Karten sind online erhältlich unter www.easyticket.de oder buchbar über den I-Punkt Waiblingen, Scheuerngasse 4,0 71 51-50 01-83 21.

Das Tragen einer FFP2-Maske ist im Bürgerhaus Pflicht.