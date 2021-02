Mit Akku-Hoch-Entaster Misteln an den Kragen

Winnenden und Umgebung. Viele ehrenamtliche Helfer in Berglen, Leutenbach, Breuningsweiler, Hertmannsweiler und Winnenden haben im vergangenen Jahr und jetzt zum Jahresbeginn zahllose Misteln von Apfelbäumen entfernt und sich so für den Weiterbestand unserer schönen und typischen Streuobstwiesen eingesetzt.

Allein in Berglen haben 70 Helfer in 330 Stunden rund 14 000 Misteln von den Bäumen geschnitten. Dieser Einsatz wird in den Folgejahren weiter notwendig sein, um ein dauerhaftes Ergebnis zu erzielen.

Die Mistelaktion 2020/2021 wurde von Stadtrat Diethard Fohr aus Winnenden gegründet. Die immer stärker um sich greifende Mistelplage veranlasste ihn mit Unterstützung der Bürgermeister in Berglen, Leutenbach und Winnenden, die Obst- und Gartenbauvereine, Sportvereine und an der Natur interessierte Menschen zu einer gemeinsamen, großen Mistelaktion aufzurufen.

Premiere der beiden Akku-Hoch-Entaster

Akku-Hoch-Entaster sind das wichtigste Werkzeug zum Entfernen von Misteln. Umso erfreulicher ist für die Helfer, dass die Firma Stihl für die Aktion zwei solche Geräte gespendet hat.

Nun hatten die Hoch-Entaster bei Berglen-Kottweil Premiere und demnächst in Oppelsbohm ihren zweiten Einsatz! Zusammen mit dem Leihgerät vom Stihl-Fachhändler Roland Heckeler in Oppelsbohm und dem ehemaligen Stihl-Mitarbeiter Götz Landwehr aus Rettersburg steht den Teams in Berglen nun höchst professionelles Handwerkszeug zur Verfügung. „Das ist sehr wichtig, denn es gibt leider noch viel zu tun“, so Initiator Diethard Fohr.

Weitere Termine

Weitere Mistel-Aktionen, jeweils in Zweiergruppen, sind vorgesehen – bei schlechtem Wetter jeweils eine Woche später – am

Samstag, 13. Februar, in Bretzenacker, Rettersburg und Streich

Samstag, 20. Februar, in Öschelbronn und Reichenbach

Samstag, 27. Februar, in Oppelsbohm und Leutenbach, Nellmersbach und Weiler zum Stein

Freitag, 5. März, in Hößlinswart

Samstag, 6. März, in Ödernhardt und Hößlinswart.

Auch in Weißbuch, Rudersberg, Beinstein und Sulzbach/Murr sind Aktionen vorgesehen. Helfer sind herzlich willkommen und können sich unter0 71 95/94 19 30 oder per E-Mail an mistelaktion2020@aol.com melden.

Grundstückseigentümer werden nochmals dringend gebeten, die Misteln selbst bis Ende Februar von ihren Bäumen zu entfernen!