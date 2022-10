Mit brasilianischen Rhythmen gegen den Herbstblues

Weinstadt. Nice Brazil & Group stellen am Donnerstag, 13. Oktober, ab 20.30 Uhr ihr CD Release „Minhas Raízes“ im JAK-Keller, Stiftstraße 32, in Beutelsbach vor.

Die brasilianische Musik ist vielfältig und gilt von jeher als besonders offen für äußere Einflüsse. Charakteristisch ist die Verbindung traditioneller und moderner Elemente.

Nice Brazil, geboren und aufgewachsen in Brasilien, ist die Initiatorin dieses Projekts, das jazzige Arrangements bei Bossa Nova, Samba, Choro, Baião und eigenen Kompositionen leichtfüßig swingend mit einer ganz besonderen Note präsentiert.

Die Seele der brasilianischen Musik

Ihre überaus geschulte Stimme vermag dabei zwischen den Extremen hin und her zu tänzeln: temperamentvoll oder leise, beinahe meditativ, an der Grenze zum Hauchen, zur Stille, aber dennoch in jeder Note präsent. Nicht nur facettenreiche Gefühle, auch die Klänge der großen Städte Sao Paulo, Rio und Belo Horizonte sind herauszuhören. Nice Brazil intoniert nichts anderes als die Seele brasilianischer Musik.

Das neue Album „Minhas Raízes (My Roots)“ ist eine Mischung aus Stilen, Klängen und Farben Brasiliens. Dieses vielseitige und originelle Projekt zielt darauf ab, die brasilianische Musik und den Jazz zusammenzubringen.

Mitwirkende: Nice Brazil: Gesang, Ricardo Fiuza: Klavier, Joel Locher: Bass, Dirik Schilgen: Schlagzeug. Mehr Infos zur Band unter https://nice-brazil.com.

Karten

Karten kosten im Vorverkauf: 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf.