Mit dem Rad rund um Rudersberg

Rudersberg. Die mittlerweile 11. Berg- und Wieslauftal-Tour findet in diesem Jahr wieder am Tag des Schwäbischen Waldes, am Sonntag, 19. September, statt. Die verschiedenen Touren der Radsportveranstaltung versprechen wie gewohnt alle auf ihre Weise Spannung, Action und die herrliche Landschaft rund um Rudersberg.

Start (von 9.30 bis 11 Uhr) und Ziel (bis 15 Uhr) sind in der Brühlstraße in Rudersberg. Unterwegs können die Teilnehmer an kostenlosen Verpflegungsstationen Energie auftanken.

Auf einer Strecke von 38 Kilometern wartet die Berg- und Wieslauftal-Tour Classic mit 730 Höhenmetern darauf, bezwungen zu werden. Die Family-Tour richtet sich in erster Linie an Familien mit Kindern, wobei der Streckenverlauf auch hier die eine oder andere Steigung bereithält. Dafür ist sie mit einer Gesamtlänge von 13 Kilometern und 100 Höhenmetern leicht zu bewältigen. Bei der dritten Tour mit einer Länge von 42 Kilometern und 940 (!) Höhenmetern kommen die E-Biker auf ihre Kosten.

Die Strecken verlaufen größtenteils auf gut befahrbaren und meist geschotterten Waldwegen und werden durch einige Wiesenabschnitte ergänzt. Selbstredend sind alle drei Touren entsprechend mit Richtungspfeilen und Hinweisen beschildert.

Nur mit Anmeldung

Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung bis Montag, 13. September, möglich. Nachmeldungen am Veranstaltungstag gibt es nicht. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf maximal 200 begrenzt.

Die Startgebühren betragen für die Classic-Tour 10 Euro, für die Family-Tour 8 Euro und für die E-Bike-Tour 12 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre radeln frei. Als Überraschung gibt es in diesem Jahr einen Radlertreff am Start- und Zielpunkt.

Die Anmeldung erfolgt per Einsendung des Anmeldeformulars. Dieses ist im Internet unter https://www.rudersberg.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Frei-zeit/210720_Anmeldekarte_Berg-undWieslaufTour_2021_Ausfuellbar_neu.pdf abrufbar. Weitere Informationen zur Berg- und Wieslauftal-Tour bekommt man auf www.rudersberg.de oder unter0 71 83/30 05-81.