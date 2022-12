Mit der VHS ins neue Jahr

Winnenden. Die neuen Kurse der Volkshochschule Winnenden (Januar bis September 2023) sind jetzt online im Internet zu finden. Man kann sich bereits anmelden für die Seminare mit Themen von Astronomie bis Zeichnen.

Der Kursbetrieb an der Volkshochschule beginnt im neuen Jahr am Montag, 9. Januar. Am Dienstag, 10. Januar, startet ein Kurs zur Vorbereitung auf die mündliche Abi-Prüfung in Mathematik (Basisfach) mit Michael Hauff. Ab Donnerstag, 12. Januar, kann man in der Online-Schreibwerkstatt mit Dr. Martin von Arndt erzählendes und autobiografisches Schreiben üben.

Gesundheitskurse: Fitness, Yoga und Indian Balance

Wer seinem Körper im neuen Jahr etwas Gutes tun möchte, kann ab Dienstag, 10. Januar, den Kurs „Indian Balance - Winterspecial Faszien“ besuchen. Das Intensivtraining für Rücken, Bauch, Beine und Po ist für jeden leicht durchführbar.

Am Donnerstag, 12. Januar, beginnt „Yin Yoga“ in Hertmannsweiler und am Sonntag, 15. Januar, kann man beim „Fitness Marathon“ Fitnesstrends wie Step Aerobic, Drums Alive®, Aroha®, Kaha®, Pilates oder Faszienrelease kennenlernen.

Mit der Volkshochschule unterwegs in Stuttgart

„Ein Traum in 1001 Stufen“ ist die Stadtwanderung mit Bernd Möbs am Sonntag, 15. Januar, über die Stäffele in Stuttgart-Süd. Dabei wird es den Teilnehmenden ordentlich warm. Richtig warm anziehen muss sich dagegen, wer sich am Montag, 16. Januar, in der Sternwarte auf der Uhlandhöhe den Planetenreigen ums Wintersechseck ansehen und erklären lassen möchte.

Zeichenkurs: Hell-Dunkel/Licht und Schatten

Im Zeichenkurs von Doris Heidenreich am Samstag, 21. Januar, werden Einsteiger und Geübte individuell betreut und können nach Vorlagen oder nach der Natur zeichnen.

Sprachen lernen im neuen Jahr

Englisch wird im Beruf immer wichtiger. Im Kurs Business English fürs Telefon am Freitag, 13. Januar, üben die Teilnehmer gängige Sätze und Vokabeln, um sich im Umgang mit englischsprachigen Kontakten sicher zu fühlen. Im Kurs Business English für E-Mails am Freitag, 20. Januar, lernt man, professionelle E-Mails auf Englisch zu schreiben.

Zur Vorbereitung auf Reisen nach Italien findet am Samstag, 4. Februar, ein Kompaktkurs Italienisch statt.

Info

Weitere Informationen zu den Kursen und noch mehr Angebote aus allen Bereichen findet man immer aktuell unter www.vhs-winnenden.de.

Die Geschäftsstelle der Volkshochschule ist vom 23. Dezember bis 5. Januar geschlossen. Anmeldungen sind jederzeit im Internet unter www.vhs-winnenden.de möglich.