Mit der Volkshochschule entspannt in den Oktober

Winnenden. Die Volkshochschule (VHS) Winnenden bietet im Oktober verschiedene Yoga- und Entspannungskurse an.

Unser Alltag ist häufig sehr stressig und aktiv (Yang). Dafür bietet Yin Yoga einen idealen Ausgleich. Es ist ein sehr ruhiger und sanfter Yogastil, bei dem man ohne Muskelanspannung praktiziert und die Positionen drei bis fünf Minuten hält. Der Yin Yoga-Kurs beginnt am Donnerstag, 6. Oktober, um 18.15 Uhr im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus Hertmannsweiler.

Aktiv entspannen - so geht’s

Yoga Nidra ist eine leicht erlernbare Entspannungsform, die mit Yoga kombiniert werden kann. Bei Problemen mit dem Ein- oder Durchschlafen kann Yoga Nidra eine Hilfe sein. In einem Workshop mit Daniela Köhler am Sonntag, 9. Oktober, von 10 bis 13 Uhr in der Wiesenstraße 10 können verschiedene Varianten von Yoga Nidra ausprobiert werden.

Für alle, die auf sanfte Art und Weise üben möchten, eignet sich der Kurs „Yoga im Sitzen“, der am Montag, 10. Oktober, um 11 Uhr in der Marktstraße 47 beginnt.

Fantasiereisen können zu mehr innerer Ruhe und Gelassenheit führen. Bei einer Fantasiereise mit Klang lauschen die Teilnehmenden einer erzählten Geschichte, die von Tönen verschiedener Klangschalen begleitet werden. Das Angebot für Menschen mit und ohne Behinderung in Zusammenarbeit mit der Paulinenpflege Winnenden startet am Freitag, 14. Oktober um 16.30 Uhr.

Taiji Quan ist eine von fernöstlichen Kampfkünsten abgeleitete Form der Bewegungsmeditation. Obwohl die Bewegungen aus der Kampfkunst stammen, sind sie doch anmutig, langsam und entspannt. In einem Volkshochschulkurs ab Donnerstag, 13. Oktober, von 10.15 bis 11.15 Uhr werden einfache, jedoch typische Bewegungen ausgewählt und harmonisch zusammengefügt.

Progressive Muskelentspannung nach Jacobson ist eine einfache und wirksame Entspannungsmethode zum gezielten Stressabbau. Durch systematische An- und Entspannung der Muskulatur kann man verspannte Muskeln lockern und damit mehr Gelassenheit erreichen. Wie es geht, zeigt Margarete Dünow an acht Terminen ab Freitag, 14. Oktober, von 18 bis 19.15 Uhr.

Weitere Informationen zu den Kursen und noch mehr Angebote aus allen Bereichen findet man immer aktuell unter www.vhs-winnenden.de.

Anmeldungen sind direkt im Internet oder unter0 71 95/1 07 00 möglich.