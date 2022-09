Remshalden. Fingerpickin’ Guitar ist am Donnerstag, 15. September, 19 Uhr, im Bistro mit Livemusik „zamma“ in Geradstetten, Untere Hauptstraße 10, zu hören. Zu Gast ist Sophie Chassée mit ihrem Percussionisten – bei gutem Wetter open air, sonst drinnen.

Seit 2012 bespielt die 25-jährige Sophie Chassée die Bühnen der Bundesrepublik. Sophie überzeugt mit einem virtuos filigranen Gitarrenspiel des Modern Fingerstyle à la Andy McKee oder Ben Howard und mit ihrer einzigartigen Stimme - Wow-Effekt und Gänsehaut garantiert!

Ihre englischen Texte erzählen mit einem Hauch Melancholie über die verlorene Liebe, die großen Veränderungen im Lauf des Lebens, Freundschaften und die alltäglichen Gedanken über sich selbst, mit denen sich jeder identifizieren kann.

2021 veröffentlicht sie ihr viertes Solo-Album „Lesson Learned“ und macht damit in der Gitarrenszene erneut auf sich aufmerksam und steht mittlerweile mit weltbekannten Gitarristen auf der Bühne.

Aber nicht nur als Gitarristin ist Sophie auf den Bühnen unterwegs, sondern auch als Bassistin. Ihr Hauptfach an der Hochschule für Musik in Osnabrück war Pop-E-Bass: 2021 wurde sie Live-Bassistin bei Alli Neuman (im Juli dieses Jahres als Vorgruppe von Coldplay in Frankfurt) und bei Rea Garvey.

Große Veränderungen kamen in 2022: Das Engagement als Live-Bassistin bei der bekannten deutschen Band Annenmaykantereit füllte ihren Kalender ruckzuck, und seitdem spielt sie auf den großen Festivals wie beim Kesselfestival in Stuttgart, in München auf dem Superbloom, beim Lollapalooza in Berlin und zum Jahresende in der Lanxess-Arena in Köln.

Der Eintritt ist frei, für die Band geht der Hut rum. Weitere Informationen gibt es auf www.zamma-geradstetten.de.