Mit einem Picknickkorb voller Leckereien in die Talaue

Waiblingen. Gemeinsam mit der Metzgerei Weißschuh bietet die Touristinformation in Waiblingen einen Service der besonderen Art. Besucher können sich einen Picknickkorb online buchen und vor Ort bei der Metzgerei Weißschuh abholen.

Der Korb ist gefüllt mit unterschiedlichen Leckereien. Auch für Vegetarier gibt es eine Zusammenstellung. Insgesamt können Picknickliebhaber zwischen fünf verschiedenen Varianten auswählen. Der fertig gefüllte Korb steht dann zum vereinbarten Termin zur Abholung bereit. Lediglich eine Kaution von 50 Euro wird bei der Abholung hinterlegt. Zurückbringen muss man den leeren Korb am nächsten Tag bei der Metzgerei. Und so funktioniert die Buchung: Unter folgendem Link https://www.waiblingen.de/de/Der-Innovationsstandort/Tourismus/Stadtfuehrungen-einen bestimmten Tag anklicken. Die Lieblingsvariante und Anzahl auswählen, online bezahlen und den Picknickkorb am gewünschten Tag direkt bei der Metzgerei Weißschuh abholen. Der Picknickkorb kannbequem am nächsten Tag zurückgebracht werden.

Wer sein eigenes Pcknick-Erlebnis mit anderen Menschen teilen möchte, kann dies beispielsweise auf instagram tun und mit @waiblingenstadtportal und dem #PicknickWaiblingen verlinken. Eine Abholung ist von Montag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr bei der Metzgerei Weißschuh, Lange Straße 31, 71332 Waiblingen möglich. An Sonn- und Feiertagen kann der Picknickkorb von 10 bis 12 Uhr bei der Metzgerei Weißschuh, Schmidener Str. 29, 71332 Waiblingen abgeholt werden. Weitere Infos: WTM GmbH Waiblingen Scheuerngasse 4 71332 Waiblingen,0 71 51/50 01- 83 21. Kontakt: Gabriele Vigelius gabriele.vigelius@waiblingen.de.