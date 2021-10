Mit Fackeln um den Ebnisee wandern

Kaisersbach. Petra Klinger, Naturparkführerin des Schwäbisch-Fränkischen Waldes, lädt am Sonntag, 7. November, Jung und Alt zu einer Fackelwanderung um den Ebnisee ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Hauptparkplatz direkt am See.

Besonders für Kinder ist die Ebnisee-Umrundung mit Fackeln beeindruckend: mit Fackeln im Dunkeln laufen, den schwarzen See mit seinen Geräuschen erfahren, die dunkle Waldkulisse um sich herum spüren.

Wie entstand der Ebnisee, und wie wurde er genutzt? Was bedeutet „flößen“, und wofür wurde all das Holz damals gebraucht?

Auf die teilnehmenden Kinder wartet eine andere Geschichte. Jasmin Schwarz, Waldpädagogin, erzählt das Märchen „Die Hexe vom Ebnisee“, während die Erwachsenen der Entstehungsgeschichte des Ebnisees lauschen.

Auf halbem Weg wird ein Umtrunk mit kleinem Snack in stimmungsvoller Fackelatmosphäre genossen.

Die Veranstaltung dauert anderthalb bis zwei Stunden. Die Kosten betragen für Erwachsene 10 Euro, für Kinder bis zehn Jahre 4 Euro. Fackeln und Umtrunk werden gestellt, Laternen können mitgebracht werden.

Eine Anmeldung bei Petra Klinger ist erforderlich per E-Mail an klinger@die-naturparkfuehrer.de oder unter0170/5 24 53 11.

Weitere Informationen gibt’s im Internet auf www.mit-der-natur.de.