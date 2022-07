Mit Gesang „wieder auf Achse“

„Wieder auf Achse“ heißt der unterhaltsame Ausflug mit Gesang in die Welt der Poesie am Sonntag, 17. Juli, um 19 Uhr im Theater Alte Kelter, Paulinenstraße 33 in Winnenden.

Laut Überlieferung zog der erste griechische Tragödiendichter mit einer mobilen Bühne durchs Land. Zweieinhalbtausend Jahre nach der Erfindung des Thespiskarrens bieten auch Ellen Schubert und Stefan Österle von „Dein Theater/Wortkino“ Kultur auf Rädern an.

Mit ihrem Leiterwagen präsentieren sie Lieder und Texte von Bertolt Brecht, Karl Valentin, Hans Rasch, Johann Peter Hebel, Friedrich Schiller, Fred Endrikat, Hugo Wolf, Kurt Weill, Johann W. von Goethe, Robert Schumann und anderen. Mit im Spiel sind Kontrabass, Flöte, Maultrommel, Akkordeon, Gitarre und Drehleier.

Das Stück dauert 60 Minuten. Karten können unter0 71 95/38 39 oder gudrun@obleser.de reserviert werden.