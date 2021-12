Mit himmlischen Harfenklängen und feurigem Tango ins neue Jahr

„Himmlische Harfe - Feuriger Tango“ – unter dieser Überschrift veranstaltet die Stadt Weinstadt am 1. Januar 2022 ein Neujahrskonzert der mit dem Kibardin Quartett und Ekaterina Afanasieva.

Der Veranstalter schreibt: Man kann es nicht so recht zusammenbringen: hier der zarte, glasklare Ton einer Harfe, dort die mitreißende Klangfülle eines Tangos. Dass sich diese zwei so unterschiedlichen Musikwelten aber ergänzen und zu einem wunderbar stimmigen Ganzen vereinen können, dürfen die Zuhörer beim Neujahrskonzert Weinstadt am 1. Januar 2022, 18 Uhr, in der Jahnhalle Endersbach mit dem Tangoensemble Kibardin Quartett und der klassischen Harfenistin Ekaterina Afanasieva live miterleben.

Der Einlass zur Veranstaltung beginnt ab 17 Uhr. Tickets sind zum Preis von 24 Euro, ermäßigt 22 Euro unter www.weinstadt.de/tickets sowie beim Remstal Tourismus im Bahnhof Endersbach erhältlich. Weitere Informationen gibt es beim Amt für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Stadtmarketing per E-Mail vorverkauf@weinstadt.de oder Telefon (07151) 693-313. Es gilt die jeweils tagesaktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.

Südamerikanisches Temperament trifft auf russische Seele

Die vier hervorragenden Musiker des Kibardin-Quartetts machen eine ganz andere Seite Russlands hörbar und tauchen in die Tango-Welt des ukrainischen Bajanvirtuosen und Komponisten Efim Jourist (1947-2007) ein. Dieser reicherte den Tango an mit Gypsy-Jazz oder Klassik und einer ganzen Bandbreite weiterer tänzerischer Einflüsse. Michael Kibardin, Jens-Uwe Popp und Guido Jäger arbeiteten viele Jahre gemeinsam mit Efim Jourist. Nach einem Hommage-Konzert für den Grandseigneur des Bajans beschlossen die Musiker, die Konzerttangos Jourists weiterleben zu lassen und gründeten das Kibardin-Quartett. Den technisch hochanspruchsvollen Bajan-Part übernimmt der Preisträger vieler internationaler Wettbewerbe, Alexander Pankov. Namensgeber des Ensembles ist Michael Kibardin, dessen internationale solistische Laufbahn ihn unter anderem nach Spanien und Australien führte. Kontrabassist und Komponist Guido Jäger, der in der Robert Wilson Produktion „Alice“ zu Musik von Tom Waits mitwirkte, und Gitarrist Jens Uwe Popp, Mitglied des David Orlowsky Trios, musizierten lange Jahre im Giora Feidman Trio.

Das Geheimnis des Kibardin-Quartetts liegt in den perfekt auf die Besetzung zugeschnitten ausdrucksstarken und effektvollen Arrangements von klassischer und traditioneller russischer Musik sowie von Werken des Grandseigneurs des Tangos, Astor Piazzolla.

Besetzung: Michael Kibardin -Violine, Alexander Pankov - Bajan, Jens-Uwe Popp - Gitarre, Guido Jäger - Kontrabass

Die Harfenspielerin und Preisträgerin bei internationalen Musikwettbewerben Ekaterina Afanasieva begeistert ihr Publikum durch ihre Harmonie von Können und Ausstrahlung, Virtuosität und Professionalität, Stil und Charme. Mit unterschiedlichen, aber immer in sich geschlossenen Programmkonzepten bringt sie die Konzertharfe zum Klingen und überzeugt dabei mit weitreichenden Formen, intensiven Spannungsbögen und einem großen Harfenklang.

Von Moskau nach Hamburg

Ihr Musikstudium in Moskau schloss Ekaterina Afanasieva mit Auszeichnung als diplomierte Konzertharfenistin, Orchester-Musikerin und Musikpädagogin ab. Ihre künstlerische Reife erlangte sie mit einem Aufbaustudium am Hamburger Konservatorium, das sie mit Auszeichnung abgeschlossen hat. Meisterkurse unter anderem bei Chantal Mathieu, Susanna McDonald oder Erika Waardenburg bereichern ihren musikalischen Werdegang.

Ihr umfangreiches Repertoire besteht aus verschiedenen Musikrichtungen und Stilen wie aus Werken für Solo-Harfe, für Kammermusik und Konzerten für Harfe und Orchester. Als professionelle Harfenspielerin gastiert sie bei internationalen Festivals. Als Orchestermusikerin spielt sie unter anderem im Vorarlberger Symphonieorchester, bei der Südwestdeutschen Philharmonie, Württembergischen Philharmonie Reutlingen und bei den Würth Philharmonikern ihre hochwertigen Arrangements.