Mit Humor und eingängigen Folk-Melodien gegen unwürdige Zustände

Schorndorf. Letztes Streaming-Konzert der beiden Künstler für dieses Jahr oder vielleicht für immer: Ariel Sharratt & Mathias Kom aus Kanada sind am Freitag, 21. Mai, 20.30 Uhr, aus der Manufaktur zu hören. Und hier geht es zum Livestream-Link: www.club-manufaktur.de/livestream.

Die Arbeit verändert sich. Roboter ersetzen uns. Der Kapitalismus zerbricht. Wir brauchen dringend einen neuen Soundtrack - aber wie klingen Arbeiterlieder denn überhaupt, wenn man sich über das ursprüngliche Wesen der Arbeit generell nicht mehr sicher sein kann?

Mit ihrem zweiten Duo-Album „Never Work“ suchen Ariel Sharratt und Mathias Kom (von der kanadischen Garagen-Folk-Band The Burning Hell) nach Antworten. „Never Work“ versetzen die akustischen Elemente des Old-School-Folk mit elektronischen Einschüben und verhandeln so die Ökonomie von Live Gigs und deren Nebengeräusche, Tech-Feudalismus, Klassenkampf und Gewerkschaften als digitalen Support und vollautomatischen Luxuskommunismus.

Die Songs von „Never Work“ sind ernsthaft und ironisch zugleich und erweisen sich daher als Protest-Playlist für unsere gemeinsame Reise in das Vergessen.

An diesem Abend spielen die beiden auch einige Songs von ihrer Band The Burning Hell (die übrigens am 26. November 2021 zu Gast in der Manufaktur sind). Als Überraschung gibt es auch noch ein oder zwei Coversongs von ManufakturStammgastbands.

Der Eintritt frei - um Spenden wird gebeten. Spendenlink: https://tinyurl.com/3wztvbwj; https://www.youtube.com/watch?v=FIRph805nJE.