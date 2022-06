Mit Klaus Dieter Mayer und den Troubadours „around the world“

Winnenden. Klaus Dieter Mayer und die Troubadours spielen am Sonntag, 19. Juni, ab 17 Uhr in der Alten Kelter in Winnenden Volkslieder, Kunstlieder, Chansons. Mit Silcher & Co geht es musikalisch around the world.

Klaus Dieter Mayer und die Troubadours offerieren laut Veranstalter „einen bunten Strauß musikalischer Sommerblüten aus aller Welt“. Dabei geht es um Kunst- und Volksliedern, Songs und Chansons von Schubert über Silcher bis Tom Waits und den Strottern. Letztlich nehmen die Musiker ihre Zuhörerschaft auf eine musikalische Reise rund um die Welt mit.

Gestartet wird „im wunderschönen Monat Mai“ im Remstal; weiter geht es über die Schweiz, an der „Loreley“ vorbei. Irland wird musikalisch gestreift, und „le Ciel de Paris“ besungen.

Schließlich wird der Sprung über den Großen Teich gewagt, wo in Argentinien mit „Mi Buenos Aires querido“ nicht nur Tango gespielt wird. Über die USA, Singapore und den Balkan kehren die Musiker mit einem „Lumpenlied“ über Wien zurück in heimische Gefilde, um „im Kreise der Lieben“ vertraute Lieder anzustimmen.

Mit den Landschaften ändern sich die Idiome und so wird wacker gesungen: auf Französisch, Spanisch, Brasilianisch, Deutsch, Englisch, Plattdeutsch, Wienerdeutsch und Schwyzerdütsch.

Die Troubadours – das sind Martin Keller, Tobias Escher und Christoph Dangelmaier.

Karten gibt es im Vorverkauf bei Gudrun Obleser unter0 71 95/38 39, E-Mail: gudrun@obleser.de. Der Eintritt kostet 15 Euro.