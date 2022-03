Mit Musik und Literatur für den Frieden

Backnang. Unter dem Titel „Gemeinsam für den Frieden“ veranstalten das Bandhaus Theater Backnang und die evangelische Stiftskirchengemeinde Backnang am Samstag, 19. März, ab 18 Uhr einen musikalischen und literarischen Abend in der Stiftskirche.

Anlass zu dieser Solidaritätsveranstaltung sind die Kriegsgeschehnisse in der Ukraine. Die Idee zu dem Abend ist in den vergangenen Tagen entstanden, „damit man diesen bedrückenden Umständen nicht ganz so ohnmächtig gegenübersteht“, sagen die Organisatorinnen. Das Bandhaus Theater Backnang und die evangelische Stiftskirchengemeinde möchten dem Geschehen Musik und Literatur entgegenstellen und ein Zeichen setzen.

Die Musikerinnen Biggi Binder und Barbara Gräsle, die zusammen als „Hearts und Bones“ auftreten, werden unter anderem Lieder von John Lennon und Jimmy McCarthy interpretieren; dazwischen gibt es Texte und Gedichte zum Thema Frieden und Krieg.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht und werden an die Diakonie Katastrophenhilfe weitergegeben.