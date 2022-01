Mit Saint’s Sin durch die Musikgeschichte

Urbach. Saint’s Sin – Marc & Mike – sind im Rahmen ihrer „Back to Germany“-Tour II am Donnerstag, 27. Januar, zu Gast im Täle in der Gartenstraße 8 in Urbach. Die Zeitreise durch 60 Jahre Musikgeschichte mit unzähligen Klassikern beginnt um 20 Uhr.

Das Acoustic-Duo besteht aus Marc Saint, Vocals & Percussion, und Mike Crush, Guitar & Vocals. Die beiden Musiker haben es sich zur Aufgabe gemacht, Live-Musik im kleinen Rahmen für jeden Geschmack zu präsentieren. Marc und Mike verzichten dabei auf wuchtige Drums und große Verstärkerwände und schaffen es mit dem „kleinen Besteck“ immer wieder, eine tolle Stimmung zu erzeugen - Mitsingen ist absolute Pflicht.

Witzige Ansagen mit interessanten Hintergrundinfos zu den Titeln und deren Geschichte runden das Bild ab.

Das Programm von Saint’s Sin umfasst Songs aus den frühen Tagen der Rockmusik – wie Beatles, Bob Dylan, CCR, Elvis Presley – über die Ära der 80er & 90er Jahre bis hin zur Gegenwart – wie Bryan Adams, Soul Asylum, Poison, Sportfreunde Stiller und viele mehr.

Mit viel Witz und einer gehörigen Portion an Überraschungen präsentieren Marc und Mike auch Hits der Schlagermusik im besonderen Gewand. Hierbei finden Hits von Jürgen Drews, Costa Cordalis, Michael Holm sowie Austropop von STS und Peter Cornelius den Weg durch die Boxen – grandiose Stimmung ist garantiert.

Zudem gibt es einen seltenen Klassiker von Hannes Wader zu hören. Natürlich dürfen die Stimmungsgaranten des deutschen Liedgutes nicht fehlen - die Toten Hosen und die Ärzte müssen sein!

Da sich die beiden Musiker selbst nicht allzu ernst nehmen, wird so manchem Titel eine persönliche Note aufgedrückt und auch das eine oder andere Mal der Text etwas „umgebaut“ - Schmunzeln ist erlaubt!

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es auf www.saintssin.de.