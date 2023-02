Mit Skiern auf den höchsten Gipfeln

Winterbach. Hans Kammerlander, professioneller Extrembergsteiger und Extremskifahrer aus Südtirol, entführt am Freitag, 3. März, 20 Uhr, sein Publikum in die weiße Welt - zu Skitouren in seiner Heimat und zu unglaublichen Steilwand-Abfahrten. Der Multivisions-Vortrag findet im Großen Saal der Freien Waldorfschule Engelberg statt.

In seinem neuesten Vortrag zeigt der Spitzenalpinist auf eindrucksvolle Weise, wie es möglich ist, extremes Bergsteigen an den höchsten Gipfeln der Erde mit gewagten Skiabfahrten zu kombinieren: eine abenteuerliche Reise auf zwei Brettern rund um den Globus! Bergsteigen und Skifahren in den Eiswüsten und an den Achttausendern – Bilder, Filmsequenzen und Eindrücke, wie sie so kompakt noch nie gezeigt wurden.

Zusammen mit Reinhold Messner bestieg Hans Kammerlander sieben der 14 Achttausender. Später gelangen ihm fünf weitere Achttausender und dabei unter anderem die Skiabfahrten vom Mount Everest und Nanga Parbat. Er bestieg auf allen Kontinenten die jeweils zweithöchsten Gipfel, nachdem er selbst erlebt hatte, um wie viel schwerer der K2 im Vergleich zum Mount Everest zu erreichen war.

1996 fuhr er als erster Mensch vom Everest über die Nordwand mit Skiern bis ins Basislager. Der Aufstieg zum Everest in 16 Stunden und 40 Minuten ist bis heute die schnellste Besteigung der Nordwand des höchsten Berges der Erde. Für Aufstieg und Abfahrt benötigte er 23 Stunden und 50 Minuten.

Hans Kammerlander musste auch schwere Rückschläge einstecken und verlor gute Freunde auf dem Weg zu den höchsten Bergen. Immer wieder stand er vor der Frage: Wie soll es nun weitergehen? Wie kann aus einem zurückliegenden Erfolg heraus nach einem Rückschlag neue Motivation entstehen? Was kommt, wenn sich der ganz große Erfolg eingestellt hat? Wie fühlt sich die einsame Stunde nach dem Erreichen des Gipfels an?

Die allermeisten extremen Skifahrer sind selten extreme Höhenbergsteiger. Und die allermeisten extremen Höhenbergsteiger sind ebenso selten extreme Skifahrer. Hans Kammerlander ist einer der ganz wenigen Alpinisten der Welt, der beides kann. Und dem es gelungen ist, beide Leidenschaften miteinander zu verbinden.

Einlass ist ab 19.15 Uhr bei freier Platzwahl. Karten zu 18 Euro gibt es über www.easyticket.de und an der Abendkasse.