Mit Volldampf in die Kräutersaison!

Kaisersbach. Das Team der Kräuterterrassen in Kaisersbach, Gartenstraße 9, gibt einen Ausblick auf die kommende Saison. Neben den Arbeiten in den Kräuterbeeten soll auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Wenn es pandemiemäßig keine Einschränkungen mehr gibt, ist geplant, bei Führungen von Gruppen und natürlich bei den Hauptaktivitäten des Vereins Kaffee und Kuchen anzubieten.

Eventuell soll es auch kleine Kostproben von Schmankerln geben, die mit Kräutern von den Mitgliedern selbst hergestellt wurden.

Pflanzentauschbörse

Bei der beliebten Pflanzentauschbörse Tausch + Plausch am Samstag, 14. Mai, 13 bis 16 Uhr, können Pflanzen, auch Zimmerpflanzen, Übertöpfe, Bücher zum Thema, nach Herzenslust getauscht werden. Über die Aufzucht und den Einsatzzweck kann gefachsimpelt werden. Auch ist genug Zeit für einen kleinen Plausch.

Über eine kleine Spende freut sich der Verein. Es ist angedacht, auch Kaffee und Kuchen anzubieten.

Jubiläumsfest in der Gemeindehalle

Das Jubiläumsfest der Kräuterterrassen zum 21-jährigen Bestehen findet am Freitag, 27. Mai, ab 19 Uhr in der Gemeindehalle in Kaisersbach statt.

Auf dem Programm stehen ein Rückblick auf die Entstehung, Berichte und ein Vortrag von Dr. Achim Klenk über Kräuter und ihre Wirkung und Anwendung von der Antike bis heute.

Anschließend finden Ehrungen statt für verdiente Vereinsmitglieder. Einladungen zu dieser Veranstaltung wurden bereits verschickt. Wer sich um den Kräutergarten verdient gemacht und noch keine Einladung erhalten hat, möchte sich bitte bei der ersten Vorsitzenden Mona Winter anmelden unter0 71 84/4 19. Es ist schwierig, nach der langen Zeit von 21 Jahren alle Informationen zu sammeln. Hier bittet der Vorstand im Voraus um Verständnis.

Führungen, Workshops und Kinderprogramm

Kräuterführungen und Workshops mit Petra Baader sowie ein Kinderprogramm mit Conny Schall finden an den Sonntagen 15. Mai, 12. Juni, 10. Juli und 14. August statt.

Hierzu gibt der Verein später noch Details bekannt. Dies gilt auch für ein eventuelles Ferienprogramm für Kinder in den Sommerferien.

Statt Sommerfest: Tag des Schwäbischen Waldes

Das Sommerfest Anfang August findet nicht statt aufgrund des hohen technischen Aufwandes.

Stattdessen nehmen die Kräuterterrassen am Tag des Schwäbischen Waldes, Sonntag, 18. September, in erweiterter Form teil. Es soll einen kleinen, feinen Markt geben mit verschiedenen Bio- und Naturprodukten sowie Kaffee, Kuchen, Kräutertee und kleinen Speisen wie im Vorjahr. Dazu werden kunsthandwerkliche Arbeiten wie Grafikdesign-Produkte, Stelen, handgefertigte Seifen und Kränze, Glaskugeln für den Garten oder Rostartikel angeboten.

Und natürlich gibt es auch den Imkerstand mit Informationen rund um die Bienen. Fachfragen können direkt an versierte Imker gestellt werden.

Die Kräuterterrassen sind tagsüber immer geöffnet, der Zugang ist kostenfrei. Über eine kleine Spende freut sich das Kräutergarten-Team.