Mix aus Präsenz- und Onlinekursen

Winnenden. Den Horizont erweitern: Diese Aufgabe der Volkshochschule ist nach den Einschränkungen der Corona-Lockdowns hochaktuell und deshalb Thema auf der Titelseite des neuen Programmhefts. Die VHS stellt einige Highlights des Herbstsemesters vor.

„Politischer Extremismus - und was man dagegen tun kann“ ist das Schwerpunktthema im Herbstsemester. In acht Veranstaltungen geht es um Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, Antisemitismus, islamistischen Fundamentalismus und um die Arbeit des Landesamts für Verfassungsschutz.

Im Bereich politische Bildung stehen außerdem Exkursionen in den Stuttgarter Landtag, zur Villa Reitzenstein, dem Amtssitz des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, und ein Besuch der Synagoge in Stuttgart auf dem Programm.

An den Feierlichkeiten zu „1700 Jahren Judentum in Deutschland“ beteiligt sich die VHS unter anderem mit einem Vortrag über die Geschichte der Viehjuden in Winnenden.

Online-Kunstvorträge und kreatives Gestalten vor Ort

Die Online-Vortragsreihe „Kunst@home“ lädt im Herbstsemester zu digitalen Kunst-Spaziergängen unter anderem durch Paris, Neapel, Marrakesch und die Berliner Gemäldegalerie ein.

Exkursionen führen ins Nuss-Museum nach Strümpfelbach, zur Glaskünstlerin Ada Isensee nach Buoch und nach Frankfurt zur Paula-Modersohn-Becker-Ausstellung.

Neu im Angebot sind ein Tierfotografiekurs in der Wilhelma, Smartphone-Fotografie, Weidenflechten, ein Goldschmiedekurs und ein Blick hinter die Kulissen im Theater der Altstadt.

Neu im Gesundheitsbereich: Das Arzt-Patienten-Forum

Im Arzt-Patienten-Forum, einer Kooperation der VHS und der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, stehen die Vortragsthemen „Wenn das Knie schmerzt“ und „Rückenschmerzen - Ursachen, Symptome und Therapie“ auf dem Programm. In der Vortragsreihe „Psychische Gesundheit im Alter“ in Kooperation mit dem Klinikum Schloss Winnenden geht es um das Thema „Demenz“.

Für junge Mütter, die gerne zu Hause trainieren möchten, wurden Online-Kurse unter dem Titel „Mama Fitness“ aufgenommen, viele weitere Kurse im Yoga-, Pilates-, Rücken- und Fitnessbereich sind im Programm.

Das Angebot der Kochkurse wird erweitert: Neben der äthiopischen Küche können das Backen im Backhaus Höfen und ein Kurs zur mexikanischen Küche, der auf Spanisch gehalten wird, gebucht werden.

Neues Programmheft

Das Programmheft liegt in der Geschäftsstelle der VHS am Marktplatz, in den Rathäusern und Büchereien sowie in Apotheken, Arztpraxen und Geschäften in Winnenden, Schwaikheim, Leutenbach und Berglen aus und wird zudem am 15. und 24. Juli auf dem Winnender Wochenmarkt verteilt.

Alle Kurse sind online unter www.vhs-winnenden.de zu finden, Anmeldungen sind direkt im Internet oder unter0 71 95/1 07 00 möglich.