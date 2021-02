Schorndorf. Christoph Erdmenger, Leiter der Abteilung Nachhaltige Mobilität des Ministeriums für Verkehr in Baden-Württemberg, moderiert am Donnerstag, 18. Februar, 18 bis 20 Uhr, eine Online-Diskussion zur Mobilitätswende in Schorndorf – initiiert von der Gruppe Klimaentscheid Schorndorf.

„Beim Klimaschutz im Verkehr geht es nicht mehr um ein ‚Entweder-oder’, es geht um ein ‚Sowohl-als-auch’. Sowohl Radverkehr als auch Elektromobilität ausbauen, sowohl Bus und Bahn ausbauen als auch Straßen umbauen.“

Erdmenger ist überzeugt davon, dass sich die Zukunft Baden-Württembergs vielmehr im ländlichen Raum als in den Großstädten entscheidet. Er glaubt auch, dass die Bevölkerung in vielen Bereichen weiter als die Politik ist und ein ganz starkes Verlangen hat, dass endlich etwas passiert. Erdmenger unterstützt deshalb auch kommunale Initiativen wie die Arbeitsgemeinschaft fahrrad- und fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) oder den Klimaentscheid Schorndorf.

Mit Christoph Erdmenger diskutieren der CDU-Fraktionsvorsitzende und Schorndorfer Gemeinderat Hermann Beutel, Diana Gallego Carrera, Verantwortliche für Mobilitätsprojekte im Fachbereich Stadtentwicklung und Baurecht, Gunhild Veil-Panni für die Projektgruppe Mobilität der Lokalen Agenda 21, Michael Maier, Vorsitzender des ADFC Schorndorf, und Mechthild Dierlamm-Harth und Wilhelm Pesch vom Klimaentscheid Schorndorf.

Interessierte können sich kostenlos auf https://klimaentscheid-schorndorf.de/veranstaltungen/ für die Zoom-Veranstaltung anmelden.