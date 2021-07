Monika Majer trifft Ebba Kaynak

Schorndorf. Obwohl sie in unterschiedlichen Materialien arbeiten, verbindet Monika Majer und Ebba Kaynak eine große Leidenschaft: die Skulptur. Während Monika Majer im Stein „ihr“ Material gefunden hat, ist Holz der Grundstoff von Kaynaks Bildwerken.

Beim Rundgang durch die aktuelle Ausstellung „Erkundungen. Von der Poesie des Materials“ in der Q-Galerie für Kunst am Sonntag, 25. Juli, 11 Uhr, tauchen die Besucherinnen und Besucher mit den beiden Künstlerinnen in das Universum der Bildhauerei ein und erfahren dabei mehr über deren Werke, wie auch über das Bildhauen an sich.

Der Eintritt beträgt 5 Euro, eine Anmeldung unter anmeldung@kulturforum-schorndorf.de wird empfohlen.

Die Öffnungszeiten der Q-Galerie für Kunst Schorndorf sind dienstags, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr, donnerstags von 14 bis 20 Uhr und samstags sowie sonntags und an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr.

Die Besucher werden gebeten, ihren Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und sich an die geltenden Abstands- und Hygienevorschriften zu halten.

Weitere Informationen gibt es unter Q-Galerie.de, post@q-galerie.de,0 71 81/9 92 79 40.