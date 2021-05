Monolog von Stefano Massini mit Franziska Beyer

Waiblingen. Franziska Beyer vom Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen spielt am Mittwoch, 12. Mai, 20 Uhr, „ichglaubeaneineneinzigengott“, einen Monolog von Stefano Massini. Die Veranstaltung der Reihe „Kultur kommt nach Hause – Livestream aus dem Bürgerzentrum“ findet als Ersatz für „Medea“ statt, das im Rahmen der Corona-Verordnungen nicht realisierbar ist.

Ein Jahr, 10 Tage und 8 Stunden trennen drei Frauen von einer Schicksalsgemeinschaft:

Eden Golan, Dozentin für jüdische Geschichte in Tel Aviv, liberal, westlich orientiert, warnt vor übersteigertem Nationalismus. Mina Wilkinson, eine in der Krisenregion stationierte amerikanische Soldatin, hat es satt, erfolglos den Friedensstifter zu spielen, und wünscht sich nichts sehnlicher, als in ihre Heimat zurückzukehren.

Schließlich die palästinische Studentin Shirin Akhras, die sich im Laufe eines Jahres in ihrem Hass auf Israel und seine Schutzmacht USA radikalisiert hat.

Aus drei Lebensgeschichten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, baut Autor Stefano Massini ein minuziös ausgefeiltes Mosaik aus Gefühlen, Gedanken und Stimmungen, die Franziska Beyer beeindruckend auf der Bühne vereint.

Die aktuelle Spielzeit des städtischen Konzert- und Theaterprogramms im Bürgerzentrum Waiblingen steht leider weiterhin ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Veranstaltungen mit Publikum dürfen nicht stattfinden und die Kultureinrichtungen bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

Deshalb setzt die Stadt Waiblingen auch im Mai ihre Reihe „Kultur kommt nach Hause - Livestream aus dem Bürgerzentrum“ fort und lädt Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, Kultur wieder zu genießen. Bis zu fünf Kameras übertragen das Geschehen live und bringen Wort und Musik, Dramatik und Emotion unmittelbar nach Hause.

Tickets für 5 Euro pro Veranstaltung, den Zugang zum Livestream sowie weitere Informationen gibt es unter www.buergerzentrum-waiblingen.de/livestream.