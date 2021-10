„Monsta“ im jungen Büze

Waiblingen. Das Landestheater Tübingen kommt am Dienstag, 16. November, um 9 Uhr mit der Inszenierung „Monsta“ nach Dita Zipfel ins Bürgerzentrum Waiblingen. Die Vorstellung richtet sich vor allem an interessierte Kindergartengruppen ab 4 Jahren und Schulklassen der Klassenstufen 1 und 2.

Monster kennen sich aus mit dem Gruseln. Diese schaurigen Zeitgenossen legen sich für eine Portion Schrecken mächtig ins Zeug: Sie nagen an Bettpfosten, quietschen mit Türen, verstecken Puppen, blähen ihre Nüstern, lassen die Knochen knacken. Sie erscheinen in ganz verschiedener Gestalt: winzig klein, aber auch schrecklich groß; furchtbar glitschig, aber auch staubtrocken; schwarz-weiß kariert, durchsichtig oder bunt gescheckt.

Gerne leben sie unterm Bett, hinter der Kommode, in der Klospülung oder als Topfpflanze getarnt. Zusammen mit den Schauspielern geht das junge Publikum auf Expedition und untersucht, wie aus unsichtbaren Monstern sichtbare werden und wie die gruselige Spannung entsteht, die so ein angenehmes Kribbeln in der Magengrube auslöst.

Der ausführliche Spielplan mit allen Informationen über die Stücke ist in der Touristinformation (i-Punkt) erhältlich.

Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung aktuell vorgeschriebenen pandemiebedingten Hygienebestimmungen und Besucherregelungen der Landesverordnung Baden-Württemberg.

Beratung und Anmeldung

Stadt Waiblingen, Abteilung Kultur und Veranstaltungsmanagement, Martina Kunert, An der Talaue 4, Waiblingen, 0 71 51/50 01-16 33, E-Mail: martina.kunert@waiblingen.de.