Winnenden. Jeden Montag starten um 17.30 Uhr die Feierabendtouren des ADFC Winnenden an der Hermann-Schwab-Halle. Die Strecken führen in die Umgebung von Winnenden und dauern rund zwei Stunden, dabei werden 30 bis 35 Kilometer zurückgelegt. Die Touren richten sich an durchschnittlich trainierte Radlerinnen und Radler. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gäste sind herzlich willkommen.

Foto: Hardy Zürn