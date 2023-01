Berglen. Ein herzerfrischendes Theater-Event vom Ludwigsburger Theater Q-rage ist am Freitag, 27. Januar, 18.30 Uhr, im Angusstüble in Bretzenacker zu erleben. Auf dem Programm steht das „Mordsdinner 4. Fall: In vino veritas“.

Ganz Schwarzrieslingen steht kopf. Das ganze Dorf steckt in den Vorbereitungen auf die Krönungszeremonie der Weinprinzessin, die bei der Wahl zur württembergischen Weinkönigin antreten soll. Es geht um Liebeleien, Rivalitäten, Neid, Eifersucht, die besten Trinksprüche und guten Wein. . .

Das Theater Q-rage spielt mit Leidenschaft, voller Herzblut und begeistert durch rasante Rollenwechsel. Das Publikum erlebt exklusiv im kleinen Rahmen einen wundervollen Abend mit Vier-Gänge-Überraschungsmenü und Begrüßungssekt.

Die Veranstaltung dauert rund dreieinhalb Stunden.

Tickets für 59 Euro sind direkt vor Ort im Angusstüble erhältlich,0 71 95/58 67 25, info@angus-stueble.de.