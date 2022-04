Mozart-Requiem

Waiblingen. In der Reihe „Wort und Musik zum Karfreitag“ erklingt am Freitag, 15. April, die Aufführung des Requiems von Wolfgang Amadeus Mozart um 17 Uhr und um 19 Uhr in der Michaelskirche, Alter Postplatz 21, in Waiblingen.

Claudia Böhme (Sopran), Teresa Smolnik (Alt), Donat Havar (Tenor), Simon Amend (Bass) und die Michaelskantorei Waiblingen werden vom Collegium Instrumentale Waiblingen begleitet, die Leitung hat Kirchenmusikdirektor (KMD) Immanuel Rößler. Wortbeiträge steuert Dekan Timmo Hertneck bei.

Das Requiem in d-Moll ist Wolfgang Amadeus Mozarts letzte Komposition und eines seiner bekanntesten und am höchsten eingeschätzten Werke. In der Aufführung erklingt die Instrumentierung von Franz Beyer.

Karten

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Touristinfo in der Scheuerngasse in Waiblingen und an der Abendkasse.

Während der Veranstaltung besteht Maskenpflicht.