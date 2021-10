Mozart’s Oper Don Giovanni im Bürgerzentrum

Waiblingen. Das Theater Pforzheim präsentiert am Freitag, 29. Oktober, um 20 Uhr Wolfgang Amadeus Mozarts Meisterwerk der Oper „Don Giovanni“ in italienischer Sprache mit deutschen Untertiteln im Bürgerzentrum Waiblingen. Um 19.15 Uhr gibt es eine Einführung in das Werk.

‚Don Giovanni’ bricht den Frauen reihenweise die Herzen. Die Liste seiner Geliebten, die sein Diener Leporello für ihn führt, wird immer länger. Doch Don Giovannis Lebenswandel droht ihn früher oder später einzuholen: Als er den Vater seines neusten Zielobjekts Donna Anna tötet und jener ihm sterbend Rache schwört, gerät sein Leben aus den Fugen. Auf der Hochzeit von Masetto und Zerlina schafft er es zwar noch fast, die junge Braut zu verführen und sich durch einen Kleidertausch mit Leporello aus der Affäre zu ziehen, doch eine Einladung zum Abendessen von unerwarteter Seite kündigt Don Giovannis Henkersmahlzeit an.

Wolfgang Amadeus Mozarts dramma giocoso ‚Don Giovanni’ wird oft als Meisterwerk oder ‚Oper aller Opern’ bezeichnet. Für die Figur des ‚Don Giovanni’ griff Lorenzo Da Ponte auf den Archetypus des berüchtigten Frauenhelden zurück: Don Juan. Zur klassisch-leichten Klangsprache Mozarts passend zum lustigen Drama, gesellen sich auch eindringlich-düstere Töne und verleihen der Jagd auf neue Frauen und der Flucht vor den Verflossenen, ihren Männern und Vätern eine faszinierende Leichtigkeit und Tiefe zugleich. Die Veranstaltung wird vom Land Baden-Württemberg gefördert.

Eintrittskarten für die Saison 2021/2022 sind nur im freien Verkauf erhältlich. Es werden keine Abonnements angeboten. Kartenverkauf an den üblichen Vorverkaufsstellen, z.B. in der Touristinformation Waiblingen (i-Punkt), Scheuerngasse 4, Waiblingen,0 71 51/50 01-83 21 und im Internet unter www.waiblingen.de, www.buergerzentrum-waiblingen.de, www.eventim.de. Angesichts der dynamischen Entwicklung der Corona Pandemie werden die Veranstaltungen in der Spielzeit 21/22 in drei Vorverkaufszeiträume aufgeteilt.

ür die oben genannte Veranstaltung sind Karten bereits erhältlich. Eintrittspreise sind wie folgt gestaffelt: Der Einheitspreis beträgt 26 Euro, ermäßigt 21 Euro. Schülerinnen und Schüler zahlen 5 Euro, Abonnenten und Abonnentinnen 10 Euro.

Es gilt ein eingeschränkter Sitzplan. Die Eintrittskarten werden personalisiert und nicht übertragbar, mit nummerierten Plätzen und zu Einheitspreisen vergeben.

Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung aktuell vorgeschriebenen pandemiebedingten Hygienebestimmungen und Besucherregelungen der Landesverordnung Baden-Württemberg.