Multivisionsshow mit Bergsteiger-Legende Hans Kammerlander

Sulzbach/Murr. Der Albverein Sulzbach/Murr lädt auf Donnerstag, 4. November, zur Multivisionsshow „Bergsüchtig“ von und mit der Bergsteiger-Legende Hans Kammerlander ein. Beginn in der Festhalle von Sulzbach an der Murr ist um 19 Uhr.

Hans Kammerlander zählt zu den erfolgreichsten Höhenbergsteigern unserer Zeit. Doch bis es so weit war und er dreizehn der vierzehn höchsten Berge der Welt besteigen konnte, musste der Südtiroler Ausnahme-Alpinist einen langen Weg zurücklegen, gepflastert mit Erfolgen und Rückschlägen, glücklichen Stunden und menschlichen Tragödien.

Davon erzählt er in seinem Vortrag „Bergsüchtig“ … nach Wänden, Graten und Gipfeln“.

Die Multivisionsshow beginnt mit einer kurzen Biografie. Als sechstes Kind einer Bergbauernfamilie in Ahornach im Norden Südtirols geboren, träumte Hans Kammerlander schon früh von den drei großen Nordwänden der Alpen am Matterhorn, am Eiger und an den Grandes Jorasses. All diese Touren gelangen in den noch jungen Jahren des aufstrebenden Alpinisten.

Dessen außergewöhnliches Talent fiel in der Kletterszene sofort auf. Jahre später dann sollte Kammerlander das Matterhorn binnen 24 Stunden über alle vier Grate im Auf- und Abstieg besteigen.

Danach lockten Himalaya und Karakorum. Da kam eine Einladung von Reinhold Messner zur Besteigung des Achttausenders Cho Oyu 1982 gerade zur rechten Zeit. Seitdem ist Hans Kammerlander „bergsüchtig“ und in allen Erdteilen unterwegs.

An der Nordflanke des Mount Everest gelang Hans Kammerlander die bis dato schnellste Solo-Besteigung am höchsten Berg der Welt und die anschließende Skiabfahrt direkt vom Gipfel. In weniger als 24 Stunden war alles „erledigt“.

Mit imponierenden Bildern und beeindruckenden Filmsequenzen versucht Kammerlander in dem sehr persönlichen Vortrag eine Gegenüberstellung der großen Alpenwände und der höchsten Welt-Gipfel Mount Everest, K2 und Kangchendzönga.

Am dritthöchsten Berg der Erde hatte sich der Südtiroler Bergsteiger schwere Erfrierungen zugezogen und der Rückzug glich fast einer Flucht. In der Folge musste der große Plan von drei Achttausender-Besteigungen direkt hintereinander aufgegeben werden. Statt zum Manaslu und zum K2 zu gehen, trat Kammerlander den bitteren Weg ins Krankenhaus an.

Das Film-Team eines deutschen TV-Senders hat die spannendsten Momente festgehalten und auch extreme Bilder von der Skiabfahrt gemacht.

Schon ein Jahr später ist Kammerlander mit seinem Kletterpartner Konrad Auer wieder unterwegs. Ihr Ziel ist der K2 im Karakorum, der zweithöchste und schwierigste aller Achttausender. Was die beiden Bergsteiger dort, nur 170 Höhenmeter unter dem Gipfel erleben, ist atemberaubend...

Selbstverständlich steht Hans Kammerlander nach dem Vortrag gerne für Fragen, Diskussionen, Autogrammwünsche und Auskünfte zur Verfügung.

Es gilt die 2G-Regel: Zutritt nur für geimpfte und genesene Personen.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Eintrittskarten sind ausschließlich bei folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: In Sulzbach/Murr im Geschenkeladen „von Hand“, Haller Straße 7; Salon Scheerer-Brosi, Fuchsgasse 2; in Murrhardt bei Schreibwaren Keller, Hauptstraße 15; in Backnang in der Buchhandlung Kreutzmann, Marktstraße 40.

Der Eintritt kostet 15 Euro.