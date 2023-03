Mundartstammtisch

Weissach im Tal. Der Heimatverein Weissacher Tal startet mit drei Events in die Saison 2023. Im Mittelpunkt steht dabei der 4. Mundart-Stammtisch mit „Betty und die Lala Buaba“.

Tina Schlechter, Claus Lindenmayer und Olaf Nägele sind die schwäbische Antwort auf bekannte Trios wie die BeeGees, Peter, Paul and Mary und Tick, Trick und Track. Das ungewöhnliche Gespann unterhält sein Publikum mit Neuinterpretationen bekannter Songs mit schwäbischen Texten, eigenen Kompositionen, mehrstimmigem Gesang und Geschichten, die so unglaublich sind, dass sie nur wahr sein können.

Das Programm, das sie am Dienstag, 28. März, ab 19 Uhr im Oberling des Bauernhausmuseum Weissacher Tal präsentieren, steht unter dem Motto: Alloi sen se spitze, aber zsamme …dreimol so guat.

Die Veranstalter - der Heimatverein Weissacher Tal, der Verein „schwäbische mund.art“ und der Albverein Backnang - bitten um Anmeldung unter 0 71 91-5 39 82 oder per E-Mail an info@heimatverein-weissacher-tal.de. Selbstverständlich sind auch spontane Besuche möglich, solange es Platz gibt.

Am Sonntag, 2. April, ist von 14 bis 17 Uhr Saisoneröffnung im „frühjahrsgeputzten“ Bauernhaus- und Heimatmuseum in der Brüdener Strasse in Unterweissach.