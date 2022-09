Museumsbesen offen und Kellertour startet

Der Heimatverein Weissacher Tal ist am Tag des Schwäbischen Waldes mit dabei: Das Bauernhaus- und Heimatmuseum in der Brüdener Straße 7 in Unterweissach ist am Sonntag, 18. September, von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Im Museumsbesen gibt es eigenen Täleswein vom Traditionsweinberg hinterm Haus, auch zum Kaufen, „Schnätterle“ vom Tälesbräu‚ Vesper in dr Guck, altes Handwerk in Aktion, die „Oldtimer-Bulldogs“ aus Berglen ab 14 Uhr, Live-Einblicke in das Bienenleben ab 14.30 Uhr, Trachten, eine Drehorgel, Museumsführungen und vieles mehr. Um 15 Uhr startet am Museum eine Tour zu Unterweissacher Keller unter der Leitung von Dorothea Seifert. Um eine Anmeldung unter info@heimatverein-weissacher-tal.de oder 0 71 91/30 04 54 wird gebeten. Der neue Actionbound des Heimatvereins zu „Dorfgeschichten aus der Zeit des Dritten Reiches“ ist freigeschaltet. Diese „Digitale Schnitzeljagd zum Nachdenken“ ist entstanden in Zusammenarbeit mit einer pädagogischen Hochschule und ist jederzeit mit einer neuen App abrufbar. Näheres im Museum.