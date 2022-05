Museumsnacht „Bei ons drhoim“ in Winterbach

Im Rahmen der Remstal-Museumsnacht öffnet das Dorf- und Heimatmuseum in Winterbach, im Herdfeld 5, seine Pforten. Unter dem Motto „bei ons drhoim“ kann man am Samstag, 14. Mai, von 18 bis 24 Uhr in das Alltagsleben im Bauernhaus eintauchen.

In der einen Ecke des Museumsgartens werden Körbe geflochten und Sensen gedengelt; in der anderen werden Hühner und Hasen gefüttert. Im Haus gibt es G’schichtla von Gottlieb Dobelmann, dem „Herdfeldschuldess“. Es wird gestrickt, gehäkelt und g’schwätzt.

Vom Bauerngarten aus starten Führungen mit Themen zu Nutzpflanzen, Vorratshaltung, Landwirtschaft und das tägliche Leben einer Bauernfamilie zu früheren Zeiten. Für Kinder gibt es zwei kleinere Aufführungen einer Puppenspielerin im Hafnerhäusle, die Seilerei im Liesel-Uetz-Haus wartet auf fleißige Helfer.

Der Polizist schaut nach dem Rechten, der Nachtwächter ist zu hören, und ein Mann im Büttelkostüm geht mit der Handglocke umher und berichtet das Neueste. Alte Melodien laden mit dem Musikantentrio zum Mitsingen ein, und auch für das leibliche Wohl ist im Museumsgarten gesorgt.