Musik der Romantik mit Gesang, Klarinette und Klavier

Unter dem Titel „Es war, als hätt der Himmel die Erde still geküsst…“ werden die zarten, atmosphärischen, seelenstarken Texte, Stücke und Lieder des ausgehenden 19. Jahrhunderts in der stimmungsvollen Barockscheune in Oberschöntal zum Leben erweckt.

Interpretiert werden die Stücke von zwei Musikerinnen und einem Musiker voll Erfahrung und Temperament.

Zu hören gibt es Werke von Clara und Robert Schumann und Johannes Brahms. Sie haben Werke vertont von Joseph von Eichendorff, Heinrich Heine und anderen Dichtern der Romantik.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen mit dabei sein, wenn Musik Himmel und Erde einander näher rückt.

Einlass ist eine Stunde vor Beginn. Es gibt eine kleinen Kunst-Basar auf dem Dorfplatz in Oberschöntal. Die Gäste können dort nicht nur picknicken, sondern auch kleine Kunstobjekte erwerben.

Karten für die Veranstaltung (25 Euro /20 Euro) gibt es bei allen Easy Ticket Vorverkaufstellen, in Backnang beim Bandhaus Theater Backnang,Tel.: 07191/933 333 5, beim Backnanger Bürgerhaus, Tel.: 07191/894 515, und online auf https://www.backnanger-kultursommer.de/programm/klassik-kammerkonzert-sommernacht/ oder auf www.easyticket.de.