Musik eines goldenen Zeitalters

Winnenden. Das Ensemble La Gallarda widmet sich spanischer Musik der Renaissancezeit. Mit historisch informierter Aufführungspraxis auf Originalinstrumenten wollen die jungen Profimusiker, die aus allen Erdteilen stammen, den Glanz, die Faszination und Lebhaftigkeit dieser spannenden Epoche vermitteln.

Mit dem Programm „Mal de amores - Liebeskummer“ tritt das Ensemble La Gallarda am Sonntag, 10. Oktober, um 11 Uhr in der Hermann-Schwab-Halle in Winnenden auf.

Werke von Juan del Enzina, Cristobal del Morales, Diego Ortiz, Tomás Luis de Victoria und anderen malen mit ensembleeigenen Arrangements ein buntes, fantasievolles Bild jener kulturell revolutionären und musikalisch goldenen Zeit, in der spanische Juden, Araber und Christen zusammenlebten.

Mit Informationen und spannenden Erzählungen wird ein Bogen von der Vergangenheit der revolutionären Zeit bis zur sozialen Gegenwart nach 1945 gespannt.

Der Eintritt zur Matinee ist kostenfrei, allerdings derzeit nur mit Ticket möglich.

Tickets im Vorfeld sind erhältlich bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen kostenfrei und online auf www.reservix.de (gegen Ticketgebühr und gegebenenfalls Versandkosten).

Der Eintritt zur Veranstaltung ist nur mit gültigem 3G-Nachweis möglich.