Musik vom Balkan

Waiblingen. Die Band Zakuska bringt Musik und Geschichten vom Balkan am Freitag, 3. Juni, um 20 Uhr im Kulturhaus Schwanen in Waiblingen auf die Bühne.

Temperamentvoll und virtuos bieten die drei Musiker die hierzulande nicht bekannte Musik Rumäniens dar. Sie schwelgen in krummen Takten der mitreißenden Tanzmusik aus Serbien, Bulgarien und Armenien und entfalten hierbei ihren eigenen Stil in der Improvisation, der durch Einflüsse aus Sinti-Jazz, argentinischem Tango und französischer Valse Musette genährt wird. Neben Akkordeon, Geige und verschiedenen Trommeln wie Darbukka, Tapan und Rahmentrommel überrascht Zakuska bisweilen mit für Mitteleuropäer ungewohnten Instrumenten wie dem Cimbalom, türkischen Fingerzimbeln oder einer Trompetengeige. Mit diesem Instrumentarium bestreiten sie eine Tanzreise quer durch Südosteuropa: von Roma-Lied bis Klezmer, von ungarischem Csárdás bis griechischem Syrtós, von der Adria bis zum Schwarzen Meer und über Europa hinaus bis zum Kaukasus. Aufgelockert wird das Programm durch derbe Schwänke und Lügengeschichten vom Balkan - unverwechselbar in ihrem Witz und beispielhaft in ihrer Botschaft vom friedlichen Zusammenleben der Völker. Der Begriff Zakuska bezeichnet ursprünglich eine Art rumänisches Ratatouille mit vielerlei Zutaten. Ebenso bunt ist auch die musikalische Mischung dieses Programms. Karten zum Preis von 13 Euro, ermäßigt 9 Euro, gibt es im Vorverkauf online und an allen VVK-Stellen (reservix). An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro, ermäßigt 11 Euro. Eine Reservierung für die Abendkasse ist möglich unter0 71 51/50 01-16 74.