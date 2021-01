Musik von Bach und Mendelssohn

Schorndorf. Mit dem letzten Sonntag nach Epiphanias (Erscheinungsfest) geht am Sonntag, 31. Januar, der Weihnachtsfestkreis zu Ende. Aus diesem Anlass laden die evangelische Kirchengemeinde und das evangelische Bezirkskantorat an diesem Tag zu einem Gottesdienst um 17 Uhr mit musikalischem Schwerpunkt in die Stadtkirche ein.

Vokal- und Instrumentalsolisten des Stiftsmusikensembles Tübingen musizieren unter der Leitung von Stiftsmusikdirektor Frank Oidtmann zwei Kantaten von Johann Sebastian Bach: als erstes die Kantate BWV 96 „Herr Christ, der einig Gotts Sohn“, die Bezug nimmt auf das Wochenlied des Sonntags, und als zweites die Kantate BWV 93 „Wer nur den lieben Gott lässt walten“.

Weil zurzeit keine Chöre auftreten dürfen, werden die jeweiligen Eingangschöre durch eine schlichte Choralstrophe ersetzt und wie die Schlusschoräle vom Solistenquartett gesungen.

Auch die Hymne „Hör mein Bitten“ von Felix Mendelssohn Bartholdy für Chor und Orgel (Frank Oidtmann) wird vom Solistenquartett vorgetragen. Dieses besteht aus Judith Wiesebrock (Sopran), Sarah-Lena Eitrich (Alt), Hannes Wagner (Tenor) und Johannes Wagner (Bass). Die Liturgie übernimmt Pfarrerin Dorothee Eisrich.

Alle Besucher werden gebeten, ihre Gesichtsmasken während des gesamten Gottesdienstes aufzubehalten und die bekannten Hygieneregeln zu beachten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!