Musik zum Zuhören und Mitsingen

Schorndorf. Masi & Tina sind am Samstag, 4. September, zu Gast im Stadtbiergarten in der Mühlgasse in Schorndorf: Auf die Ohren gibt’s ab 18 Uhr „Acoustic Rock – zwei Gitarren, zwei Stimmen, ein Gefühl“.

Seit zehn Jahren musizieren Tochter Tina und Daddy Masi zusammen auf den Bühnen des Remstals. Tina atmete schon als kleines Kind die Bühnenluft ein und war immer dabei, wenn Papa Masi mit den „Smiling Faces“ oder später mit „Masi & Jogse“ aufgetreten sind.

Dabei entwickelte Tina glücklicherweise schnell die Leidenschaft für die Musik ihres Vaters und seinem Umfeld. Es war eine Frage der Zeit, bis die beiden ein gemeinsames Musik-Projekt starten würden, und sie sind inzwischen erfolgreich mit ihrem ureigenen Programm unterwegs.

Bei Masi & Tina steht der zweistimmige Gesang im Vordergrund. Bekannte Rock- und Pop-Klassiker, aber auch sehr aktuelle Songs werden so arrangiert, dass beide Stimmen gleichwertig und harmonisch zur Geltung kommen.

Wie immer ist der Eintritt frei.