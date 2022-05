Musik zur Blauen Stunde mit Reiner Schulte und Teresa Ritter-Schütz

Backnang. Die Musik zur Blauen Stunde in der Christkönigskirche in Backnang am Freitag, 3. Juni, gestalten Teresa Ritter-Schütz aus Winterbach und Reiner Schulte. Das Konzert beginnt wie die „Blaue Stunde“ mit Sonnenuntergang um 21.20 Uhr und endet mit Eintritt der völligen Dunkelheit um 22.01 Uhr.

Den Beginn macht eine festliche Sonate von Carl Philipp Emanuel Bach, dem zweitältesten und berühmtesten Sohn Johann Sebastian Bachs. In dem folgenden Programmteil treffen zwei musikalische Welten aufeinander: Die „Acht Stücke für Flöte allein“ von Paul Hindemith und jeweils dazwischen österliche Choralvorspiele für Orgel von Bach-Vater. Hindemith ist ein Klassiker der Moderne in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Bach der Klassiker der Kirchenmusiker überhaupt.

Die Blaue Stunde – die Zeit der Dämmerung

Sicherlich selten hierzulande zu hören ist die Träumerei für Flöte und Orgel der zeitgenössischen niederländischen Komponistin Margaretha Christina de Jong. Das Concertino für Flöte und Orgel, die das Orchester ersetzt, der spätromantischen Komponistin Cécile Chaminade bildet den virtuosen Schlusspunkt.

Ausführende sind an der Querflöte Teresa Ritter-Schütz aus Winterbach und an der Orgel und dem Cembalo Reiner Schulte.

Der Begriff Blaue Stunde beschreibt die besondere Färbung des Himmels während der Zeit der Dämmerung nach Sonnenuntergang und vor Eintritt der nächtlichen Dunkelheit.

Musik zur Blauen Stunde bewegt sich zwischen Tag und Nacht, zwischen Kosmos und Zeit, Natur und Kultur, Musik und Raum, Kunst und Religion.

Mittlerweile gelten für Konzerte keine Corona-Einschränkungen mehr. Gäste müssen also keine Maske tragen und auch keinen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. In diesem Konzert werden aber auf der linken Seite des Kirchenschiffs nur die markierten Plätze besetzt, so bleiben jeweils 1,5 Meter Abstand gewährleistet und wer möchte, kann so auf Abstand sitzen. Auf der rechten Seite ist freie Platzwahl. Aktuelle Informationen hierzu gibt es auf der Homepage der Kirchengemeinde www.katholisch-backnang.de.