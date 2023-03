Musik zur Passionszeit

Geistliche Vokal- und Orgelmusik zur Passionszeit steht auf dem Programm beim Konzert mit dem Frauenensemble Con Spirito am Sonntag, 12. März, 18 Uhr, in der evangelischen Michaelskirche in Winterbach.

Im Mittelpunkt des Konzerts steht die Missa Santi Martini von Vytautas Mikinis, die der 1954 in Litauen geborene Komponist im Jahr 2006 schuf. Umrahmt wird diese Messe-Komposition von Chorwerken der Romantik von Johannes Brahms und Joseph Rheinberger sowie Stücken des 20. Jahrhunderts.

Die Leitung hat Johannes Sorg, an der Orgel spielt Karsten Ott.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Weitere Informationen gibt es auf www.ensemble-conspirito.de.