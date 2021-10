Musikalische Lesung zu Pauline Viardot-Garcias Lebenswerk

Backnang. Den 200. Geburtstag der Sängerin und Komponistin Pauline Viardot-Garcia, ihr Leben und Werk feiern die Mezzosopranistin Györgyi Dombradi, der Pianist Lambert Bumiller und der Schauspieler Siemen Ruhaak am Freitag, 29. Oktober, um 20 Uhr im Backnanger Bürgerhaus.

Pauline Viardot-Garcia war ein gefeierter Opernstar im 19. Jahrhundert. Geboren 1821 in Paris lernte sie das Singen von ihrem Vater, einem berühmten spanischen Tenor. Bei Franz Liszt hatte sie Klavierunterricht, in die Grundlagen der Komposition wurde sie von Anton Reicha eingeführt. Viele befreundete Musiker wie Frédéric Chopin, Johannes Brahms, Clara und Robert Schumann schätzten ihre Werke.

Der glühendste Verehrer seit einer Begegnung in St. Petersburg war der russische Dichter Iwan Turgenjew, er schrieb hunderte von Briefen und lebte viele Jahre in ihrer unmittelbaren Umgebung in Baden-Baden und ab 1870 in Paris – als ihr Geliebter und Freund der Familie.

Was liegt näher, als die schönsten Lieder von Pauline Viardot-Garcia mit einer darin eingewobenen, humorvollen Erzählung des Dichters zu kombinieren?

Die Sängerin Györgyi Dombrádi und der Pianist Lambert Bumiller bilden seit ihrem Studium an der Freiburger Musikhochschule ein festes Duo, das mit einem ungewöhnlich breitgefächerten Repertoire aufwarten kann.

Mit der CD Pauline Viardot-Garcia, Mélodies-Lieder-Songs (Ars Musici AM 1288-2) haben sie sich als profunde Kenner und engagierte Vermittler von Leben und Werk der großen Primadonna und Komponistin ausgewiesen.

Siemen Rühaak ist einer der profiliertesten deutschen Bühnen- und Filmschauspieler. Zu seinen erfolgreichsten Serien gehören „Alle meine Töchter“ und „Der Bergdoktor“.

Bei der SWR-Produktion des Hörspiels Pauline Viardot-Garcia in Baden-Baden von Lambert Bumiller im Jahr 1999 lieh er Iwan Turgenjew seine Stimme, was er nun wieder im Literarischen Salon in Backnang tun wird.

Der Einlass erfolgt nur mit Nachweis für geimpfte, genesene oder getestete Personen. Besucherdaten werden vornehmlich über die LUCA-APP erfasst, die sich die Besucherinnen und Besucher im Vorfeld über Google Play oder den App Store downloaden und damit registrieren können.

Die Gäste werden gebeten, sich an die aktuellen Schutz- und Hygienevorschriften zu halten.